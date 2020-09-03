В Киеве на высоковольтной подстанции «Приорская» аварийно отключился трансформатор, в результате чего были обесточены сотни жилых домов, сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут.

Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

Также работают службы ЗАО «АК «Киевводоканал» для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.