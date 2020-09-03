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В Киеве в ночь на 3 сентября неизвестные подожгли отделение «Ощадбанка», сообщает «Киев Оперативный».

«Сегодня около 3-ех часов ночи на пульте охраны «Статус» сработали системы сигнализации по проспекту Лесному, 39а, установленные в отделении банка «Ощадбанк». Группа оперативного реагирования прибыла в течение 5 минут и обнаружила огонь в окнах отделения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря быстрому обнаружению возгорания и прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты пожар был быстро потушен, чем предотвратили серьезный ущерб имуществу банка.

Со слов свидетелей, два человека в черной одежде, разбили верхнюю часть окна и забросили в отделение предмет с горючим веществом, который взорвался и вызвал пожар.

 
ForUm

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