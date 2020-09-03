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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября сменил главу КГБ, госсекретаря Совбеза и председателя Комитета госконтроля, передает БЕЛТА.

Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени - первый заместитель председателя этого ведомства.

Также Лукашенко согласовал сегодня назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский ушел на повышение и займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьский район назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.

Сергей Ермолицкий, который до недавнего времени возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, будет руководить Гомельским райисполкомом. А первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел переведен на место главы Добрушского района.

На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.
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