Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году, что связано с погодными условиями.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.

«По прогнозам Министерства экономики и экспертов в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн ​​тонн меньше, чем в прошлом году. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это конечно засуха, которая была по всей стране», - подчеркнул Премьер-министр.

В частности, по его словам, очень сильно пострадала Одесская область.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора по кукурузе.