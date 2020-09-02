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Завтра, 3 сентября, в Луганскую и Харьковскую области, где вспыхнули пожары, вылетает правительственная команда.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По поручению президента и премьер-министра завтра правительственная команда срочно вылетает на Луганщину и на Харкивщину, где вспыхнули пожары», – написал он.

Премьер напомнил, что на Луганщине это уже второй масштабный пожар в этом году. «Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная вылетают для оперативного реагирования, Оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично», – подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары, площадь которых составляет более 400 гектаров.

 
ForUm

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