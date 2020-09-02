По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица с 00:01 31 августа закрыта продажа билетов, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

С 31 августа этого года на станциях Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№136/135 сообщением Черновцы - Одесса,

№8/7 Черновцы - Киев;

№702/701 Львов - Черновцы

№749/750 Киев - Ивано-Франковск;

№15/16 Харьков - Рахов;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№217/218 Киев - Рахов;

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№118/117 Черновцы - Киев;

№145/146 Киев - Измаил;

№231/232 Геническ - Ивано-Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из Ивано-Франковска, Новоселицы и Измаила в одном направлении:

№749/750 Галич - Киев (вместо Ивано-Франковск - Киев)

№1/2 Галич - Константиновка (вместо Ивано-Франковск - Константиновка)

№43/44 Галич - Киев (вместо Ивано-Франковск - Киев)

№232/231 Галич - Геническ (вместо Ивано-Франковск - Геническ)

№118/117 Ларга - Киев (вместо Новоселица - Киев);

№146/145 Котлабух-Киев (вместо Измаил - Киев).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.