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Полиция составила административный протокол на мужчину, который напал на «обвиняемого в тяжком преступлении» у Приморского суда Одессы.  

«31 августа неизвестный облил похожей на мочу жидкостью человека, который является обвиняемым в тяжком преступлении. Противоправные действия заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска», - сообщила пресс-служба облглавка.

На молодого человека составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«В настоящее время по поводу указанного инцидента ни сам пострадавший, ни его официальный представитель в полицию не обращались», - заявили в ведомстве.

Имя человека, на которого совершили нападение, полиция не называет, однако обстоятельства нападения указывают на то, что речь идет об активисте Сергея Стерненко.

 

 

31 августа Стерненко сообщил о попытке облить его неизвестным веществом перед заседанием в Приморском суде Одессы.

Адвокаты активиста подали заявление о преступлении за попытку четвертого нападения на него.  
ForUm

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