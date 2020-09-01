Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали заявление о преступлении за попытку четвертого нападения на него.

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая защищает Стерненко.

«Подано заявление о преступлении за попытку четвертого нападения на Сергея Стерненка», - сообщается на странице компании в Facebook.

Там отметили, что 31 августа возле здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50 часов два человека пытались облить Стерненко неизвестной жидкостью с черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении. Их задержали.

Однако на месте преступления присутствовало третье лицо, которое снимало все на видео и не пыталось убежать. Лицо было задержано и доставлено в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

«Личности нападавших установлены. Ими оказались Байда Даниил и Чумаков Виталий. На видео их попытку совершить преступление фиксировал Артем Тренин. Последний привлекается к ответственности за нападение на журналиста Романа Варшанидзе. Тогда его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности). Дело слушается в Овидопольском районном суде Одесской области», - говорится в сообщении.

Сегодня адвокаты компании подали заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц).

«Впереди досудебное расследование, в ходе которого следователи должны установить обстоятельства, мотив и возможно причастных к организации этого нападения других лиц», - резюмировали в компании.