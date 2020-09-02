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Инженеру по техническому надзору одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации сообщили о подозрении в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2019 годов подрядной организацией за счет столичного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции.

«Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты, несмотря на то, что фактически работы были осуществлены не в полном объеме», - говорится в сообщении.

Так, подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, устройству люков, посеву газонов, установке дождевателей и тому подобное.

Вследствие таких неправомерных действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 млн гривен.

Напомним, в рамках указанного уголовного производства ранее сообщалось о подозрении бывшему руководителю подрядной организации, который внес в официальные документы ложные сведения.

Действия подрядчика квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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