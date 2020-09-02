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Бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер вошел в независимой совет компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail. Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail. Эта компания зарегистрирована в Украине, передает Радио Свобода.

Как ожидает Avia Solutions Group, Волкер своим участием усилит присутствие компании на рынке.

«Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке», - говорится в заявлении группы.

Пресс-релиз Avia Solutions также содержит комментарий Волкера, который указывает на возможность усилить украинскую экономику в своей новой работе.

«В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group», - утверждает он.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.
ForUm

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