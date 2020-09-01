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Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для школьников могут сделать короткие каникулы.

Об этом во время общения с журналистами сказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя проведение местных выборов во время пандемии COVID-19, передает Укринформ.

«Я думаю, нам еще несколько дней нужно, чтобы мы с ЦИК это (рекомендации по проведению местных выборов, - ред.) отработали до мелочей. Если говорить о школах (большинство избирательных участков традиционно размещаются в помещении учебных заведений, - ред.), то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов», - отметил Степанов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.
ForUm

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