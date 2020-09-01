Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, заявил президент, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. «Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется», - убежден он.

Глава государства добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции. «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию. - Прим. БелТА). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», - отметил Лукашенко.