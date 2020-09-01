Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий закон №3112 проголосовал 321 народный депутат.

Законом вносятся изменения в статью 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которыми предусматривается индексация размера алиментов, определенных в твердой денежной сумме, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.