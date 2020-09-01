Карантинное лето закончилось, сегодня дети идут в школу, где в этом году будет много ограничений. Они будут зависеть от того, в какую зону попал регион: в «оранжевой» учителя будут преподавать в защитных щитках, а в «красной» — работать дистанционно. Как школы подготовились к началу нестандартного учебного года и что думают преподаватели и родители об обучении в условиях эпидемии — в материале hromadske.

Владимир Засидко, директор лицея № 2 Ивано-Франковского городского совета. С 31 августа Ивано-Франковск попал в «красную зону», поэтому 1 сентября ребята здесь учиться не пойдут.

Мы готовились к тому, что будем в «оранжевой зоне», закупили дезинфицирующие средства, сделали в школе разграничения и график движения, закупили маски. Наша школа полностью готова. Но Ивано-Франковск попал в «красную зону», поэтому во всех учебных заведениях каникулы продлили до 11 сентября. Надеюсь, за это время мы выйдем из «красной зоны».

Школа готова и к дистанционному обучению. Сейчас, пока мы на каникулах, учителя будут выходить на работу по личному графику и готовиться к дистанционному обучению. Хотя и это — не лучший способ, у нас все хотели выходить на учебу. Но в таких каникулах есть и положительная сторона — пока вся страна идет в школу, мы за неделю сможем посмотреть на картину по Украине, как это повлияет на заболеваемость.

В коллективе действительно есть опасения насчет вируса. У нас были педагоги, имевшие контакт и перенесшие болезнь в легкой форме. Но мы планируем разграничивать время обучения, пользоваться разными выходами, чтобы уберечь себя. В нашем коллективе только двое учителей из возрастной группы риска, к тому же, их предметы не являются решающими, поэтому при необходимости они смогут преподавать дистанционно.

Ирина Душнюк, классная руководительница 5 класса, учительница математики в лицее имени Ивана Пулюя (средняя общеобразовательная школа № 83). Лицей находится во Львове, сейчас это «оранжевая зона».

У нас в школе есть разметка — такие разноцветные снежинки, которые напоминают, что дети должны соблюдать дистанцию. На входе в каждый класс стоят санитайзеры, есть мыло в туалетах. Мы закупили запасные маски, хотя дети начальных классов могут быть и без масок, но у нас они есть в каждом классе. Обучение спланировано так, что начальная школа приходит к 8:45, а старшая — к 9:30, чтобы дети не пересекались. Перерывы тоже разнесены во времени. Разделены и потоки учащихся: начальные классы занимаются на третьем этаже, средние на первом и втором.

Мы закупили маски для всех классов, но дополнительно настраиваем родителей чтобы у каждого ребенка маска тоже была при себе. Нам, учителям, выдали такие защитные щитки, в которых мы будем преподавать на уроках. Это лучше, потому что в маске у тебя закрытое лицо, а в щитке сохраняется мимика. И нам легче общаться, и детям проще воспринимать материал, когда они видят лицо учителя.

Ответственность за температуру детей возложена на родителей, потому что измерить температуру у такого большого количества людей просто невозможно. Родители должны контролировать: если у ребенка 37,2, он уже не может идти в школу. Об этом нужно сообщить классному руководителю. На самом деле родители больше переживают, чтобы не было дистанционного обучения. Они беспокоятся, что не смогут помочь своему ребенку, потому что работают. Их пугает это дистанционное образование, они переживают за его качество. Здоровье важно, но мы хотим, чтобы у детей были знания.

Я переживаю за то, как это все это будет. Я не только буду преподавать, но и следить, чтобы дети не нарушали санитарные нормы. Линейки на первое сентября запретили, но мы решили в этот день устроить для наших 5 классов квест на стадионе. Задание в нем — рассказать о правилах поведения в школе во время эпидемии, как вести себя в транспорте, что делать дома. Мы сделаем это в формате игры, чтобы детям было и интересно, и полезно. Хотим научить детей приносить с собой туристические коврики, чтобы можно было проводить уроки на стадионе. Мы хотим проводить больше таких занятий, если позволит погода.

С родителями тоже проводили беседы, что они поговорили с детьми. Моя дочь перешла во второй класс. У нас каждому ребенку раздали распечатку о том, как правильно мыть руки. Лена торжественно прицепила ее в ванной комнате. Ребенку 7 лет, но она знает, что мыть руки нужно 30 секунд. Я не боюсь отпускать своего ребенка в школу, все равно рано или поздно она столкнется с определенными трудностями, я не смогу ее постоянно оберегать.

Игорь Гуров, отец семиклассницы Полины, ученицы лицея имени Ивана Пулюя (Львов).

Вместе с другими родителями мы помогали подготовить школу к учебному году. У нас есть родители, которые знакомы с интернет-технологиями, они создали страницу, где рассказывают, как будет проходить учебный процесс. Некоторые родители привезли поддоны и сделали из них уличную мебель, чтобы проводить занятия на свежем воздухе.

Я уверен, что лучше идти в школу, но соблюдать меры безопасности. Иметь с собой маску, антисептик, часто мыть руки. Ребенок должен все это понимать, не поддерживать близкий контакт с друзьями, не пить воду из чужой бутылки, не обниматься. Я своему ребенку уже купил косметичку, туда положу маленький флакончик с антисептиком, жидким мылом, влажные и сухие салфетки. Я точно буду знать, что если ей потребуется, она возьмет с собой эту косметичку и помоет руки, независимо от того, закончилось в туалете мыло или нет.

Мы говорили с Полиной о гигиене, необходимости ее придерживаться. Еще до начала карантина мы много говорили с ребенком о важности мытья рук, ведь различных инфекций хватало и до коронавируса. Когда началась эпидемия, мы стали еще больше говорить о мерах безопасности.

Моя дочь ведет активный образ жизни, ходит на различные кружки, она все равно общается с людьми, поэтому отпускать ее в школу не страшно. У нас каждые выходные — очереди из отдыхающих около Шацких озер. Поэтому, учитывая то, что в целом происходит в Украине, школа — это не страшно. Я думаю, что дети смогут противостоять болезни.