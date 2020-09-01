Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о проблеме недофинансирования психиатрических больниц в Украине и заявил о необходимости реформирования всей психиатрической службы, сообщает «Украина 24».

«Я согласен, что недофинансирование специализированных психиатрических больниц по сравнению с прошлым годом было сверхкритичным. В некоторых - дефицит минус 70%. Нами было разработано соответствующее финансирование, антикризисный пакет. Буквально на прошлой неделе я проводил совещание с врачами психиатрических больниц, чтобы они туда пригласили и Национальную службу здоровья, чтобы они сообщили, какая у них проблематика. Сейчас они уже начали перезаключать договоры, это переходное финансирование до уровня прошлого года у них предусмотрено с июля. С июля и до конца года они получат до уровня прошлого года, как они финансировались из госбюджета», - рассказал министр.

По словам Степанова, в следующем году психиатрические больницы и противотуберкулезные службы должны финансироваться по отдельной программе, «потому что есть соответствующая специфичность».

«Есть 22 тысячи больных хроническими психическими заболеваниями... Эти люди часто просто потеряли социальные связи. Они неспособны себя обслуживать, неспособны жить в обычном мире, и их некуда выписывать. В то же время, медицинской составляющей там очень часто немного. Поэтому есть смысл, чтобы это превращать в социальные службы. Но это невозможно сделать очень быстро, за месяц сказать - мы вас не будем финансировать, делайте что угодно с этими 22 тысячами больных», - отметил глава Минздрава.

Степанов объяснил, что должен быть отдельный план финансирования и реформирования всей психиатрической службы, «и делать это возможно только со специалистами отрасли - Ассоциацией психиатров, главными врачами».