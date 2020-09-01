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Вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает НВ.

По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19. «Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность», - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.

Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.
ForUm

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