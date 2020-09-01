В Киеве из-за обнаружения коронавируса у двух учителей закрыли на карантин учебно-воспитательный комплекс №240 «Социум», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки КГГА.

«31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогических работников УВК № 240 «Социум», которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура», – говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что День знаний 1 сентября планируется провести в формате онлайн классных часов, а онлайн обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.