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В Киеве из-за обнаружения коронавируса у двух учителей закрыли на карантин учебно-воспитательный комплекс №240 «Социум», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки КГГА.

«31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогических работников УВК № 240 «Социум», которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура», – говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что День знаний 1 сентября планируется провести в формате онлайн классных часов, а онлайн обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.

 
ForUm

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