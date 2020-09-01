В Украине для госпитализации пациентов с COVID-19 сейчас готовы более 36 000 коек. Почти 11 200 из них обеспечены точками подачи кислорода. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.

«На сегодня в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9972 койки: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена ​​задача увеличить количество коек с подводом кислорода. Для ускорения этого процесса Минздрав инициировал постановление Кабинета Министров по финансированию работ по подведению централизованной подачи кислорода в больницах по упрощенной процедуре», - отметил Степанов.

Министр заявил также, что Минздрав фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных COVID-19 в течение последнего времени: за 24-30 августа были госпитализированы 2829 человек, за 17-23 августа - 2699, тогда как за 18-24 мая - 749.

Степанов отметил, что приоритетная задача на сегодня - обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечение больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.