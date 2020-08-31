также в разделеПолитика
Фокин доволен реакцией на свое скандальное заявление по Донбассу 76
Зеленский – «слугам народа»: Многое не сделано, поэтому расслабляться рано 14
«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры облцентров 44
Зеленский раздал награды выдающимся украинским и дипломатам 19
Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал юморист Филимонов 31
В «Слуге народа» требуют вывести Фокина из состава ТКГ 69
В ОП раскритиковали заявления Фокина и вспомнили Порошенко 226
Аваков назвал заявление Фокина о полной амнистии боевиков провокацией 46
Медведчук напомнил Кравчуку, как тот выступал за дружбу с Россией, чтобы избраться Президентом 31
Еще один нардеп от «Слуги народа» заболел коронавирусом 25
Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине 36
Умер бывший вице-премьер Украины времен Азарова 55
Чаплыга о кровавом нападении под Харьковом: По Украине скачут «кони беспредела» 61
Офис президента отреагировал на решение суда по Сытнику 28
К годовщине Иловайска США призвали Россию убраться c Донбасса 56
НАБУ считает решение КСУ по Сытнику политическим 15
Возгорание автомобиля нардепа Лероса начала расследовать полиция 21
Зеленская показала в соцсетях своего недовольного кота 69

Бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух будут участвовать в местных выборах от партии «Европейская солидарность». Как передает УНИАН, соответствующая информация была озвучена на съезде партии «ЕС».

В частности, Сущенко во время выступления перед делегатами съезда отметил, что будет баллотироваться от «Европейской солидарности».

«Для меня большая честь быть сегодня на этой площадке. После освобождения я решил подождать, осмыслить все и осознать некоторые серьезные вещи. Сегодня я горжусь, что благодаря вам я выжил и сегодня здесь, среди вас. Я разделяю ценности «Европейской солидарности», - сказал Сущенко.

В свою очередь лидер партии пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что в городские и областные советы будут баллотироваться Сущенко и Балух, претендующие возглавить эти советы, однако не сказал, в какие именно советы они будут баллотироваться. «Команды в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух», - сказал Порошенко.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги