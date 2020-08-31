В Люботине Харьковской области выявлен крупный незаконный склад боеприпасов и оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, в нежилом помещении, расположенном в городе Люботин Харьковской области, незаконно хранились боеприпасы и оружие.

В ходе обысков обнаружено боеприпасы и оружие общим весом около 3 т. В частности, около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат различных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометные мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас следственные действия продолжаются, они осуществляются совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области и управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Нацполиции Украины.