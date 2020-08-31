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На территории Николаевской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации приняла решение, дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, установленным для «зеленого» уровня эпидемической опасности дополнительно запретить на время действия карантина:

- проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

- дискотек;

- работу развлекательных заведений (ночных клубов);

- деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области, Управлению патрульной полиции в Николаевской области и Главному управлению Госпродпотребслужбы в Николаевской области в пределах компетенции необходимо обеспечить контроль за выполнением ограничений, предусмотренных для «зеленого» уровня эпидемической опасности.

Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19. Сейчас в области показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

Отметим, если в регионе наблюдается превышение одного из определенных показателей, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может быть принято решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.

 
ForUm

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