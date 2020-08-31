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После начала учебного года ожидается вспышка заболевания коронавирусом. Об этом заявил Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина.

«Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации», - сказал Рубан.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.

«Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул» - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.

 
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