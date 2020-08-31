Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие две недели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В столице РФ белорусский лидер встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает Интерфакс.

«Сроки согласовываются. Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится», - сказал Песков.

Договоренность о визите Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным была достигнута в ходе их телефонного разговора 30 августа.

Также Песков по просьбе журналистов прокомментировал создание «силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Беларуси». Он заявил, что согласие Совета Федерации на возможное использование резерва РФ не потребуется, однако сейчас о его задействовании речь не идет, так как ситуация там находится под контролем.