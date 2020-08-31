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В Украине обсуждается возможность возобновления отечественного производства вакцин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, пожалуй, еще в 1990-ых годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем», - сказал Степанов.

По мнению министра, в Украине есть соответствующий научный потенциал, но сам процесс возобновления производства не является быстрым.

«Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В то же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия «Фармак», «Ликхим», которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую», - заявил Степанов.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов изобретателям вакцины против коронавируса.
ForUm

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