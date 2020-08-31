За даними дослідження з Південної Кореї, коронавірус може лишатися в носі у дітей до трьох тижнів.

Попередні дослідження виявили, що переважна більшість дітей, заражених цим вірусом, мають лише легкі симптоми або не мають їх узагалі.

Однак це нове дослідження проливає світло на досі невирішене питання про те, наскільки високою є імовірність, що діти передаватимуть вірус іншим.

Особливо актуальним це питання стає з початком осені, коли діти повертаються до школи.

Президент британського Королівського коледжу педіатрії та охорони здоров'я дітей, професор Рассел Вінер пояснює, що є три окремих, але пов'язаних питання про дітей та Covid-19:

Чи заражаються діти вірусом?

Наскільки серйозно вони хворіють?

Чи передають вони вірус іншим?

Хоча ми точно знаємо, що діти можуть підхопити вірус, професор Вінер каже, що дані аналізів крові на антитіла свідчать про те, що вони можуть бути менш сприйнятливими до зараження, ніж дорослі - особливо діти до 12 років.

Також вчені цілком упевнені, що навіть якщо діти все ж підчеплять вірус, вони хворіють легше, ніж дорослі, а багато хто не проявляє жодних симптомів взагалі. Це підтверджує британське дослідження, опубліковане в п'ятницю.

Третє питання - те, про яке ми знаємо найменше, і саме на нього намагається відповісти південнокорейське дослідження.

Про що йдеться у новому дослідженні?

У Південній Кореї активно тестували, відстежували контакти та ізолювали хворих - навіть тих, хто не мав симптомів. Після виявлення вірусу, пацієнтів неодноразово тестували, поки мазок не давав негативний результат.

Дослідження, у якому брала участь 91 дитина, виявило, що навіть у дітей з легкими симптомами або без симптомів узагалі вірус виявляли у мазках навіть через три тижні.

Тож його автори дійшли висновку, що якщо у носах дітей знаходять вірус, то вони можуть його передавати.

Таким чином, дослідження дає нам нову інформацію про дітей як носіїв вірусу та їхню потенційну здатність до його поширення.

Втім, як і інші дослідження, воно має білі плями.

Те, що вірус виявляють у носі дитини, остаточно не підтверджує, що вона здатна передавати його так само, як і дорослі.

Керівниця відділу дитячих хвороб у Національній дитячій лікарні у Вашингтоні Роберта ДеБіасі каже, що якщо діти переносять вірус, було б "нелогічно думати, що діти не відіграють жодної ролі у передачі інфекції".

Водночас Калум Семпл, професор охорони здоров'я дітей в Ліверпульському університеті, каже: «Наявність генетичного матеріалу вірусу в мазках з дихальних шляхів не дорівнює його передачі, особливо у людей, які не мають таких важливих симптомів, як кашель і чхання».

Тож які висновки?

Логіка підказує, що і серед дітей, і серед дорослих люди з легкими симптомами або без симптомів узагалі - які не кашляють і не виділяють вірус у повітря - швидше за все є менш заразними. А діти, як правило, загалом переносять захворювання набагато легше.

Водночас значна кількість безсимптомних людей може помітно вплинути на рівень зараження.

Втім, як зазначає проф. Вінер, закриття шкіл може мати багато негативних наслідків, оскільки несе ризики для розвитку, освіти та психічного здоров'я дітей.

Тож відповідь на питання, чи здатні діти поширювати вірус, буде життєво важливою для боротьби з майбутніми спалахами.

Д-р ДеБіасі вважає, що, хоча переважна більшість інфікованих дітей хворіють легко чи безсимптомно, вони все ж можуть грати важливу роль у поширенні інфекції в соціумі.