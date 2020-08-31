Федеральный конституционный суд Германии в воскресенье, 30 августа, запретил устраивать в Берлине лагерь противников ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. об этом сообщает DW.

Тем самым судьи в Карлсруэ согласились с решением высшего административного суда федеральных земель Берлин и Бранденбург, расценившего предполагаемый лагерь как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения участниками установленных мер по противодействию инфекции.

Предполагалось, что лагерь пикетчиков будет располагаться на улице 17 Июня с 30 августа по 14 сентября.

Высшая судебная инстанция ФРГ не считает, что решение нарушает право на свободу собраний. Судьи постановили, что в условиях пандемии коронавируса запрет собраний может быть использован для защиты от угрозы заражений, если нет более мягких мер.

В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция COVID-диссидентов в Берлине 29 августа собрала не менее 18 000 человек. Полиция ранее запретила мероприятие, однако суд в Берлине 28 августа отменил запрет.

Почти все митингующие были без защитных масок и не соблюдали при этом правила дистанцирования. Часть демонстрантов прорвалась на лестницу Рейхстага, однако полицейские не позволили им проникнуть в здание. Протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки. Полиция применила в ответ слезоточивый газ.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у более 25,3 млн жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (6,1 млн), Бразилии (3,8 млн) и Индии (3,6 млн). Пандемия унесла жизни порядка 850 тыс. человек. В Германии возбудитель заболевания COVID-19 к 30 августа обнаружен у 241 771 человека, 9295 больных скончались.