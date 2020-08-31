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Люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

Ведущая отметила, что у людей, которые требуют госпитализации, требуют обязательное тестирование.

«И обязательно это приходится делать в частных лабораториях. Это стоит от 700 гривен минимум до 2 тысяч гривен. Например, для онкобольного это большие деньги, потому что ему довольно часто надо делать химиотерапию. Люди об этом пишут. Они очень обеспокоены. Можно ли этих людей тестировать в государственных лабораториях?» - поинтересовалась главный редактор Радио Свобода Инна Кузнецова в эфире программы «Субботнее интервью».

«Это тоже, извините за такое слово, «чудеса» местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле», - ответил Степанов.
ForUm

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