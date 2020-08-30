Японский стартап SkyDrive провел первый демонстрационный полет своего летательного автомобиля с человеком внутри.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Полет модели SD-03 состоялся на испытательном полигоне Toyota площадью 10 тысяч квадратных метров. SkyDrive говорит, что их прототип — самый компактный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой в мире.
Несмотря на то, что за рулем автомобиля был пилот, автоматические системы помогали обеспечивать стабильность и безопасность полета.
Пока компания испытала одноместную модель, которая может держаться в воздухе лишь 5-10 минут. Несмотря на это, стартап считает это успехом.
«Из более 100 проектов по созданию летательных автомобилей в мире только несколько достигли успеха — полета с участием человека», — сказал Томихиро Фукудзава, руководитель проекта.
До 2023 года SkyDrive планирует сделать уже коммерческий продукт, который будет пользоваться спросом в развитых странах из-за загруженности дорог.
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