Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских шахтеров государственными наградами.

Работники угольной отрасли получили награды за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности и высокий профессионализм.

Соответствующий указ № 367/2020 Зеленский подписал по случаю Дня шахтера, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа.

Так, президент наградил одного горняка орденом За заслуги II степени, пятерых — орденом За заслуги III степени, двенадцать — орденом За доблестный шахтерский труд III степени, восьмерых — медалью За труд и доблесть и одного — орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание Заслуженный горняк Украины, а еще двенадцати — Заслуженный шахтер Украины.

«Наши шахтеры всегда были стражами энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа — нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах», — заявил президент.