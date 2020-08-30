также в разделеОбщество
Елена Кравец выздоровела от коронавируса 12
Степанов: Украина обеспечена аппаратами ИВЛ 11
В Черновицкой области количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч 11
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли в районе Зайцево 11
В Украине почти 2100 новых случаев коронавируса 39
Похищение ребенка в Борисполе: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы 14
Антирекорд в армии: за сутки в ВСУ зафиксировали 46 новых случаев коронавируса 12
Минздрав: В Одесской области морская вода отвечает требованиям 12
На Харьковщине задержали нелегалов возле границы с РФ 18
Сегодня Украина чтит память погибших украинских военнослужащих 28
За сутки коронавирус обнаружили у 120 медиков 63
Олег Ширяев: Рекет сделал лидеров «Нацкорпуса» долларовыми миллионерами 97
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 12
В Украине новый антирекорд по числу заразившихся 128
На Донбассе продолжает сохраняться режим «тишины» 29
28 августа. Картина дня 18
СБУ разоблачила военного, который оказался бывшим боевиком 21
Боевикам группы «Телегина» вынесли приговор за нарушение обычаев войны 43

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских шахтеров государственными наградами.

Работники угольной отрасли получили награды за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности и высокий профессионализм.

Соответствующий указ № 367/2020 Зеленский подписал по случаю Дня шахтера, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа.

Так, президент наградил одного горняка орденом За заслуги II степени, пятерых — орденом За заслуги III степени, двенадцать — орденом За доблестный шахтерский труд III степени, восьмерых — медалью За труд и доблесть и одного — орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание Заслуженный горняк Украины, а еще двенадцати — Заслуженный шахтер Украины.

«Наши шахтеры всегда были стражами энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа — нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах», — заявил президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги