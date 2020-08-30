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В Николаеве задержали мужчину, который сообщил о «минировании» рейсового автобуса и легкового автомобиля на автовокзале. Во время задержания подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«29 августа около 17:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda», - говорится в сообщении.

На место выехали силовики и взрывотехники и оцепили территорию. Они обследовали эти автомобили, но не нашли взрывчатки. Через 15 минут нашли мужчину, сообщившего о «минировании».

«Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь в родной город из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а затем решил позвонить на 102 с сообщением», - сообщают в полиции.

Подозреваемого задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто дело по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
ForUm

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