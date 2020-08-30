Актриса студии Квартал 95 поблагодарила поклонников за поддержку.
Актриса Елена Кравец поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Звезда студии Квартал 95 вылечилась от коронавируса.
43-летняя Кравец сообщила, что получила отрицательный тест на COVID-19. Она также поблагодарила поклонников за поддержку. «Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо за поддержку, люди мои! Берегите себя!» — написала артистка.
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