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Актриса студии Квартал 95 поблагодарила поклонников за поддержку.

Актриса Елена Кравец поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Звезда студии Квартал 95 вылечилась от коронавируса.

43-летняя Кравец сообщила, что получила отрицательный тест на COVID-19. Она также поблагодарила поклонников за поддержку. «Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо за поддержку, люди мои! Берегите себя!» — написала артистка.

Из-за болезни Кравец пропустила съемки новых выпусков Квартала 95. Ее заменили четыре актрисы Женского квартала: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцева, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.
ForUm

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