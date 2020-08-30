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На Донбассе 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили перемирие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.

«Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали», - отметили.

С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Среди украинских военных нет военных потерь и ранений.

Напомним, 28 августа боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня.
ForUm

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