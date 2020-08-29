В пятницу, 28 августа, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Среди украинских защитников нет потерь и ранений.

«Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, с начала перемирия оккупанты потеряли 50 человек погибшими и ранеными.