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По данным разведки Объединенных сил, с момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывных устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

Морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется существенная неукомплектованность личным составом. Эту проблему оккупанты хотят решить, использовав потенциал мирного населения мужского пола, и привлечь их к контрактной службе, но безуспешно.

«Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо республик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась. Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что незаконная власть обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ. Но оккупанты доверия у людей Донбасса не имеют и служить их предводителям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения аж десять тысяч срочников под срывом», – сказано в сообщении.
ForUm

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