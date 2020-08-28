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Вчера, 27 августа, в Киеве водитель с признаками наркотического опьянения устроил ДТП и разбил пять автомобилей, пытаясь убежать от правоохранителей, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
 

Вчера вечером патрульные Голосеевского района заметили автомобиль Mercedes остановился на полосе для движения общественного транспорта. ЧП произошло на улице Антоновича. После остановки водитель начал выполнять странные маневры: ездил взад-вперед на глазах у патрульных.

При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Водителю предложили пройти осмотр в медицинском учреждении в установленном законом порядке.

Далее события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя машинами, проезжавшими мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился.

К счастью, обошлось без пострадавших. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

На аодителя патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление ч.3 ст.122 (остановка в полосе общественного транспорта) КоАП.
ForUm

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