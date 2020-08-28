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По состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины могут путешествовать в 45 стран мира. Как передает УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

 «Относительно перечня стран, которые открыты для путешествий украинцев. Мы понимаем, что сезон летних отпусков завершается, и соответственно спрос уже будет меньше. Сейчас открыты и относительно открыты для Украины 45 стран», - сказал он.

По словам Кулебы, этот показатель изменился по сравнению с ситуацией две недели назад, когда для граждан Украины были открытыми 42 страны. На сегодняшний день к этим государствам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. «Страны еще сохраняют правила въезда - в некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые - соблюдать определенные правила», - добавил глава МИД.

Как уточнили в пресс-службе МИД, Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в «красную зону» эпидопасности, и поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну.

Полный список стран, куда могут поехать украинские туристы на отдых: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Армения, Великобритания, США, Мексика, Египет, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Чад, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море.
ForUm

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