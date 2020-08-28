По состоянию на 10:00 28 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 593 человека. Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 1023 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находются 691 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 168 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.