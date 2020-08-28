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Сегодня, 28 августа, около 00:12 на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода на ул. Шкодова гора, 1 произошло возгорание трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Подразделения спасателей автоматически направлялись по повышенному рангу вызова «Пожар №3».

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.

В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м 2 и в 1:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова. В 2:04 по прибытию к месту вызова бригады РЭС и обесточиванию подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

В то же время, как пишет «Думская», жители одесского микрорайона Шкодова Гора сообщили о сильном взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода.

По их словам, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
ForUm

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