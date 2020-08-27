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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти. С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает РБК-Украина.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - «торнадо с длинным хвостом». Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что «бдительность - ключевое слово».

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.

 
ForUm

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