Министерство здравоохранения рекомендует школам открыть все входы и выходы, чтобы избежать большого скопления детей.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Укринформ.

«Мы рекомендуем открыть все входы и выходы. Разработать так маршруты, чтобы дети из младших классов заходили через один вход, дети старших классов - через другой. Для того, чтобы они не пересекались, заходя в школу, и чтобы избежать скопления», - сказал Степанов.

Также Минздрав рекомендует начинать уроки для классов в разное время. Например, с 15-минутным интервалом.

Степанов напомнил, что учиться в школах дети будут по всей Украине, кроме регионов «красной» зоны. В «зеленой» и «желтой» зонах учителя в классах могут работать без масок при условии соблюдения соответствующей дистанции. Также можно использовать защитный щиток. Ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без масок. Все работники школы должны проходить температурный скрининг.

Степанов добавил, что столовые в школах будут работать, но Минздрав не рекомендует применять условия шведского стола. Также нужно составить график, когда те или другие классы могут находиться в столовой. За столом должно быть не более четырех человек, а все работники столовой должны находиться в перчатках и защитных масках.

Минздрав обновил рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.