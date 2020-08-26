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По состоянию на утро среды, 26 августа, в мире насчитывается уже 23,8 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

15,4 млн больных выздоровели. Также зарегистрировано 818 157 летальных случаев. 

Лидедами по количеству зараженных остаются США - 5,7 млн, Бразилия - 3,6 млн, Индия - 3,1 млн. В России  количество зараженных приближается к миллиону - 963 655. 

Напомним, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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