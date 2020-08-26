За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи хутора Вольный враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскимм воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.