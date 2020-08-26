также в разделеОбщество
СБУ ликвидировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов 10
Полиция нагрянула с обысками в Николаевский горсовет 9
Сакварелидзе две недели пролежал в реанимации с коронавирусом 16
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут 11
Аваков: Задержан подозреваемый в поджоге авто «Схем» 26
В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19 25
Арахамия: Нет никаких шансов рассматривать в ВР вопрос о поставках воды в Крым 18
Президент сменил командующего Сил специальных операций 42
25 августа. Картина дня 26
Разумков выступил против всеобщего тестирования нардепов на COVID-19 20
Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 24
В украинских поездах появилась военизированная охрана 25
Синоптик рассказала, когда жара вытеснит «репетицию осени» из Украины 27
В Украине разрешили назвать профессии в женском роде 29
Президент призвал раввинов не допустить массового скопления людей в Умани 12
Разумков рассказал, сколько нардепов сейчас болеют коронавирусом 23
Пискун уволится с поста советника Венедиктовой 20
Экс-руководители Укртрансбезопасности растратили более 100 миллионов 23

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи хутора Вольный враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскимм воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги