Нет никаких шансов в Верховной Раде принять решение о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

Об этом председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал журналистам, комментируя заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о возможности возобновления поставки воды в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа, сообщает УНИАН.

«Мы ничего не планируем запускать в Крым. Поэтому, господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и вообще даже их рассматривать», - сказал Арахамия.

Напомним, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.