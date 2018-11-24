также в разделеОбщество
Украинской журналистке запретили въезд в РФ на 10 лет 38
Володарский: Закон об усилении ответственности за «пьяное» вождение «дырявый» 26
Президент Украины с супругой почтили память жертв Голодомора 34
Минздрав: Историю болезни, справку и рецепт можно будет получить онлайн 17
В РПЦ прокомментировали решение Минюста Украины по Почаевской лавре 59
ИМИ: Только 14% интернет-СМИ открыли информацию о владельце 11
23 ноября. Картина дня 34
В сети показали фото 21-летней любовницы главаря «ДНР» 137
Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП 63
Суд отпустил двух коммунистов-сепаратистов по закону Савченко 31
В Карпатах в ближайшие дни выпадет до 30 см снега 24
Альбом украинской группы получил в Польше статус «Золотого» 24
На Донбассе будут судить экс-главу военно-гражданской администрации 54
Дело МН17: Родственники жертв подали иск к России в ЕСПЧ 40
Дело Гандзюк: В Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске 30
СБУ рассказала об очередных случаях вербовки украинцев спецслужбами РФ 25
КС признал незаконным админарест на 15 суток до апелляции 35
Задержаны злоумышленники, облившие зеленкой главу ВККС 22

Медицинские специалисты составили своеобразный антирейтинг профессий, представители которых рискуют больше других стать жертвами рака легких, пишет ТОнеТО.

Профессия №1: шахтеры. Неудивительно, что в списке профессий, которые доводят до рака легких, шахтеры идут первыми. Им как никому часто приходится вдыхать пыль подземных ископаемых. Один из компонентов такой пыли –кремнезий - способен провоцировать процессы в легких, способствующие возникновению опухолей.

Профессия №2: каменщики. Почти так же, как и шахтеры, они постоянно контактируют с пылью от камней, песка и глины.

Профессия №3 и №4: рабочие пластиковой и перерабатывающей промышленности. Эти профессии также могут приводить к возникновению рака легких, поскольку занятым в данной индустрии работникам нередко приходится вдыхать испарения тяжелых металлов и токсичных газов, образующихся в результате переработки пластмассы.

Профессия №5: строители. Им приходится практически ежедневно вдыхать частицы асбеста.

По словам ученых, воздух на производствах, которым дышат представители этих профессий, совершенно не способствует здоровью легких. Данная проблема усугубляется в случае экономии на респираторах и средствах по очищению воздуха.

«Основным внешним фактором появления рака легких, является попадание в организм химических веществ, таких как кадмий, асбест, пары угля и древесной пыли, мышьяк, уран, радон, дизельные и другие токсические пары. Эти же обстоятельства ведут к развитию туберкулеза, хронических заболеваний легких и сердечной недостаточности», - отметили составители списка опасных профессий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги