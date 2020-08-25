Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, который допускает, что поставки воды для жителей оккупированного Россией Крыма можно возобновить в случае возникновения гуманитарной катастрофы.

Как передает УНИАН, на брифинге на вопрос относительно этих слов Кравчука, и это обсуждалось ли это фракцией «Слуга народа» с президентом, или же это чисто позиция Кравчука и она не согласована, Разумков ответил: «Я не имел счастья участвовать в таких переговорах. Насколько мне известно, во фракцию «Слуга народа» также этот вопрос не выносился. И лично от Леонида Макаровича я этого не слышал. Поэтому мне трудно будет это прокомментировать».

Председатель ВР призвал дождаться официальных заявлений от других институтов, которые задействованы в этом направлении работы ТКГ.

На вопрос, поддерживает ли сам Разумков такое заявление о поставках воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы, он ответил: «Я думаю, что надо будет исходить из того, какая будет на самом деле ситуация. Это первое. Второе - надо делать так, чтобы не допускать гуманитарных, экологических катастроф... Я надеюсь, что такой случай не наступит».

Напомним, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.