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Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте более чем 100 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали сделку в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 млн гривен.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную сделку.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно Главным следственным управлением Нацполиции.
ForUm

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