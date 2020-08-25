Еще у 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус прошедшие сутки. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян. На сегодня в столице уже 12153 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20. В Дарницком и Святошинском – по 15 случаев», - отметил мэр.

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки - 1658.