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Индия опережает все страны мира по суточному приросту инфицирования COVID-19. Количество зараженных превысило 3 млн человек. Только за последние сутки прирост составил 69 239 новых случаев, сообщили в индийском министерстве здравоохранения, сообщает УНИАН.

На протяжении последних трех недель по суточному приросту инфекции Индия обгоняла все другие страны мира. Сейчас страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Как уточняется в сообщении индийского министерства, в стране с населением в 1,3 млрд человек с начала коронавирусной пандемии зарегистрировано 3 044 940 случаев заражения. А это время около 2,2 млн человек вылечились, 56 706 пациентов скончались от COVID-19.

По состоянию на утро 23 августа в мире зафиксировано более 23,2 миллиона случаев болезни COVID-19.   Жертвами эпидемии стали более 804 тысяч человек. Вылечились от коронавируса почти 15 миллионов пациентов.
ForUm

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