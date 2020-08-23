В субботу вечером, 22 августа, в Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с горы Говерла. Их удалось разыскать.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили сообщение о потерявшихся туристах в 21:41.
«В 21:41 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в количестве 15 человек. В 22:20 сотрудники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили к спортивной базе "Заросляк», - говорится в сообщении.
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