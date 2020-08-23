также в разделеПроисшествия
В Николаевской области фура столкнулась с легковушкой 70
В Украине могут пересмотреть критерии госпитализации больных COVID-19 27
В Украине зафиксировали 100643 случая COVID-19, за сутки - 2106 48
Боевики совершили 2 обстрела на Донбассе 20
На Житомирщине сгорела церковь XVIII века 21
На Киевщине пропали мама и двое детей 24
В оккупированном Армянске произошел выброс на «Крымском титане» 19
В Каменском водитель сбил трех человек на переходе, погиб 4-летний ребенок 15
COVID-19: В Украине – рекордное количество госпитализированных за сутки 22
Умер мужчина, раненый на акции протеста в Бресте 21
В Беларуси задержали украинца, которого разыскивает Россия 26
На Харьковщине 4 детей отравились крысиным ядом 21
В Украине за сутки – 1 967 случаев COVID-19, 28 человек – умерли 19
На Донбассе сохраняется «тишина» 8
Во дворе детсада во Львове сгорела женщина 27
В Мариуполе «Дед Мороз» подстрелил охранника комбината 11
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 10
На Закарпатье авто упало в озеро, погиб человек 23

В субботу вечером, 22 августа, в Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с горы Говерла. Их удалось разыскать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о потерявшихся туристах в 21:41.

«В 21:41 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в количестве 15 человек. В 22:20 сотрудники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили к спортивной базе "Заросляк», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги