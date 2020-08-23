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За минувшие сутки, 22 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Ни один боец ВСУ не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован возле Марьинки.

Отмечается, что выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 23 августа, на участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
ForUm

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